Махачкала, , 12:40 — REGNUM В Дагестане за минувшие сутки скончались четыре человека, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с начала июля в республике умерли 23 пациента с диагнозом COVID-19, сообщили 7 июля в федеральном оперативном штабе.

Общее число случаев летального исхода от коронавирусной инфекции составило в Дагестане 397. По данному показателю регион занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе и четвертое в России — после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Напомним, по общему числу заразившихся коронавирусной инфекцией Дагестан занимает 11 место в РФ и первое в СКФО. Численность пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, по данным федерального оперштаба на 7 июля, составила 8232.