Москва, , 12:37 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, который проходит фигурантом по уголовному делу о смертельной аварии в центе Москвы, не собирается просить рассмотреть его дело в суде в особом порядке. Об этом заявил адвокат подозреваемого Эльман Пашаев.

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Правозащитник пояснил, что «особого порядка быть не может» как из-за позиции обвиняемого в преступлении, который не признаёт свою вину в произошедшем, так и из-за позиции потерпевших.

«Не может его быть и из-за позиции потерпевших, которые отказываются от примирения с Ефремовым», — приводит ТАСС слова Пашаева.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня актёр Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленском бульваре в Москве. В состоянии сильного алкогольного опьянения он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.

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Накануне, 6 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили о завершении предварительного расследования по уголовному делу в отношении Ефремова. Далее с материалами расследования будут ознакомлены потерпевшие, обвиняемый и адвокаты. После дело передадут в прокуратуру.

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