Симферополь, 7 июля 2020, 12:40 — REGNUM Рейс из Екатеринбурга совершил посадку в Симферополе штатно, сообщили в пресс-службе принимающего аэропорта.
Ранее СМИ сообщали, что борт совершил аварийную посадку в Симферополе из-за проблем с электроникой в кабине пилотов.
«Рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме по расписанию», уточнили в аэропорту РИА Новости.
По данным источника издания, борт принадлежит авиаперевозчику «Россия».
Как сообщало ИА REGNUM, на самолёте находилось около 200 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: пассажирский самолёт из Екатеринбурга экстренно сел в Симферополе