Красногорск, , 12:32 — REGNUM В 20 городских округах Московской области из 63 за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля сообщили в оперативном штабе.

Так, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено в Волоколамске, Воскресенске, Дмитрове, Дубне, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Котельниках, Лосино-Петровском, Лотошино, Можайске, Молодежном, Протвино, Рошале, Рузе, Серебряных Прудах, Ступино, Талдоме, Черноголовке, Электрогорске.

Самое большое количество новых заражений в регионе на 7 июля выявлено в Мытищах — 20 новых случаев. В Сергиевом Посаде зафиксировано 13 новых случаев, в Одинцово — 12, в Химках — 11, в Королеве — 10, в Егорьевске — 8, в Серпухове — 7. В Балашихе, Люберцах, Щелково — по 6 новых случаев; в Красногорске, Орехово-Зуево, Раменском, Солнечногорске, Шатуре и Электростали — по 5 случаев; в Долгопрудном и Наро-Фоминске — по 4 случая; в Дзержинском, Истре, Клине, Лобне и Лыткарино — по 3 новых случая; В Жуковском, Ленинском, Подольске, Пушкино и Реутове — по 2 случая. По 1 новому носителю коронавирусной инфекции выявили в Богородском, Бронницах, Власихе, Домодедово, Ивантеевке, Коломне, Красноармейске, Краснознаменске, Луховицах, Озерах, Павловском Посаде, Пущино, Фрязино, Чехове и Шаховской.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в Подмосковье 7 июля выявлено 177 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных в Подмосковье составляет 59 522 случая. 39 191 человек выздоровел, скончались 965 заболевших.