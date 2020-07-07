Москва, , 12:35 — REGNUM Федеральные средства на организацию бесплатного питания в школах ещё не поступили в регионы РФ. Об этом 7 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Регионам, скорее всего, придется в сентябре кормить за свои деньги», — сказал парламентарий.

По его словам, правительство РФ «с подачи Минфина» приняло решение, согласно которому если в регионе хотя бы несколько школ не имеют пунктов горячего питания, то деньги на организацию питания в них выделены не будут. Кроме того, размер федеральных субсидий меняется в зависимости от региона, что, по мнению депутата Госдумы, не является правильным подходом.

«Дети у нас одни и хотят кушать одинаково», — заявил Смолин.

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