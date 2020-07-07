Нур-Султан, , 12:28 — REGNUM Российские специалисты, прибывшие в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом, будут направлены в особо нуждающиеся регионы. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Первый заместитель министра здравоохранения Казахстана Марат Шоранов сказал, что казахстанские и российские медики имеют сложившиеся традиции взаимного обмена опытом. «Мы рады приветствовать наших коллег в Казахстане», — сказал замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Казахстан прибыли 32 российских медика. Группу российских специалистов возглавляет заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

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