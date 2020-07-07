Уфа, , 12:42 — REGNUM Прокуратура в Уфе через суд добилась приостановки деятельности частного детского сада. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, частный детский сад «Гусенок» функционировал в трехэтажном коттедже в с. Нагаево. Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили серьезные нарушения в части пожарной безопасности.

Так, в здании отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также не были смонтированы дымовые пожарные извещатели. Кроме этого, отделочные материалы не выдержали проверку на безопасность. Сотрудники надзорного ведомства выявили и другие нарушения.

Отмечается, что прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, в котором потребовала приостановить работу частного детского дошкольного учреждения до устранения нарушений. В результате суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил его требования.

Сообщается, что следственный орган расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

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