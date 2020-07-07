Рязань, , 12:27 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 7 июля подтверждено 5469 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 36 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Еще 38 тестов являются условно подтвержденными. Под наблюдением медиков находятся 5507 человек.

Среди пациентов с положительным и тестами больше людей от 46 до 64 лет — 2171 человек. Также носителями вируса являются 499 детей.

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