Москва, , 12:22 — REGNUM Четыре станции Сокольнической линии метро Москвы возобновили работу после перерыва. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Вновь начали работать станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка». Их закрыли несколько дней назад для ввода оборотного тупика, расположенного за станцией «Саларьево». Вместо подземки пассажиров участка красной ветки перевозили автобусные компенсационные маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, на перехватывающей парковке у станции «Филатов луг» откроется бесплатный автокинотеатр.

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