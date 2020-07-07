Пермь, , 12:22 — REGNUM В Перми по факту несчастного случая со смертельным исходом на железной дороге проводится доследственная проверка, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, 3 июля на станции Пермь-2 Свердловской железной дороги женщина 1945 года рождения пыталась пролезть под вагоном грузового поезда и попала под колеса состава. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данным пресс-центра СвЖД, за пять месяцев 2020 года в Пермском крае на железнодорожной магистрали травмы получили восемь человек, за этот же период 2019 года пострадали 16 человек.