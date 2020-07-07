Джакарта, , 12:20 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили 66 226 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

Известно, что за сутки в стране подтвердили 1268 случаев заражения.

По состоянию на 7 июля 2020 года, 30 785 пациентов в Индонезии выписаны из больниц, а 3309 человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 1 января по 30 июня 2020 года из Гонконга и Макао в Индонезию вернулись 2751 человек.

Подробнее в материале: Тысячи граждан Индонезии вернулись на родину из Гонконга и Макао

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