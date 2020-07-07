Варшава, , 12:19 — REGNUM За минувшие сутки на территории Польши от COVID-19 вылечились ещё 272 человека. Об этом 7 июля сообщает польский минздрав.

По данным министерства, на сегодняшний день суммарное количество вылечившихся от нового заболевания в стране стало составлять 24 238.

Также сообщается, что в настоящее время общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Польше составляет 36 412 при 1 528 летальных исходах от нового заболевания.

Кроме этого, отмечается, что в данный момент в стране от COVID-19 проходит лечение 1 658 пациентов, 73 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки были выявлены 22 новых случая заражения коронавирусом.