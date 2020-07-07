Ташкент, , 12:14 — REGNUM Торговый центр «Абу Сахий» в Чиланзарском районе Ташкента закрыли на карантин после выявления коронавируса у нескольких сотрудников администрации, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) Чиланзарского района.

6 июля сотрудники администрации торгового центра и предприниматели сдали анализы на коронавирус. По итогам проверки коронавирус выявили у нескольких сотрудников. В результате объект был закрыт для дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июля в Узбекистане выявили 10 459 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6690 человек, скончались 38 пациентов.

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