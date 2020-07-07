Москва, , 12:15 — REGNUM «Высокая явка на голосование по поправкам к Конституции РФ была реальная и где-то ожидаемая, хотя я думал, что будет ниже. На активности граждан сказалась пандемия коронавируса и долгое сидение на карантине», — заявил корреспонденту ИА REGNUM президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

«Вторая причина высокой явки — были сделаны несколько видов голосования, удобные для граждан. Так, в Москве и Нижнем Новгороде в пилотном режиме ввели электронное голосование, а для всех других регионов досрочное голосование (практически неделю), голосование вне избирательных участков, то есть те, кто смогли проголосовать дома.

Люди воспользовались разными вариантами. Мы занимались мониторингом, и в разных регионах разное отношение и разная реакция к способам голосования по Конституции. Одни граждане говорили, что досрочное голосование — это прекрасно, хорошо, досрочно проголосовали и 1 июля сделали себе выходной.

Другим гражданам понравилось голосование вне участков, потому что удобно. А некоторые граждане заявили, что пойдут только 1 июля, это для них праздник.

Люди попробовали, насколько удобны и возможны разные методы голосования. Для мировой практики это не новшество. Но в России они были введены впервые, отчасти также вызвали интерес граждан, поэтому и оказалась такая высокая явка.

Третья составляющая успешного голосования — это содержательная часть, особенно на последнем этапе голосования. Люди очнулись от анабиоза нахождения в самоизоляции, когда думали о том, когда она закончится, и вдруг оказалось, что нужно решать серьезные вопросы. А вопросы действительно серьезные, не только лично о себе, но и о своих детях, о судьбе своей страны и т. д.

Последствия принятия новой Конституции РФ таковы: по разным оценкам, несколько десятков, свыше 70 законов будут изменены или приняты новые. Будет очень сильно меняться законодательная база, придется проделать серьезную работу.

Поэтому президент РФ Владимир Путин попросил рабочую группу по поправкам к Конституции остаться в этом составе и работать с обществом и законодателями по этим законам. Общественная палата готова принимать участие в нулевых чтениях, особенно по социально значимым законам.

В Совете Федерации будет создаваться рабочая группа по этим вопросам. Общество включается и намерено работать дальше по новым поправкам. Все они для людей, и нужно довести поправки до логического конца, чтобы процесс принятия законов не тормозился и не буксовал, чем быстрее, тем лучше.

Новая Конституция, с одной стороны, — подведение итогов того, что было сделано с 1993 года, а с другой стороны, это поставленные задачи, которые нужно сделать.

В Конституции очень сильно закреплено социальное государство, мы к этому вернулись. Это природа российского государства, мы не можем иначе. Принятая народом Конституция — это подведение итогов и новые вехи, к которым надо идти», — высказал свое мнение Александр Точенов.

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