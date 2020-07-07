Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM В Екатеринбург прибыли 144 гражданина РФ, доставленные на вывозном рейсе из Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Граждан доставили самолётом «Уральских авиалиний» из Бишкека.

97 человек отправили в обсерватор, там они пробудят до получения отрицательных тестов на коронавирус. Остальные граждане отправились в другие регионы при поддержки своих оперативных штабов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбург доставили граждан РФ из Вьетнама.

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