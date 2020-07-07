Петергоф, Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM За первые четыре дня работы парков ГМЗ «Петергоф» их посетило более 30 тысяч человек, что в разы меньше, чем до пандемии. Об этом 7 июля заявила генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Кальницкая Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, парки Петергофа и Ораниенбаума из-за пандемии открылись в этом году только 3 июля, с задержкой в два месяца. На данный момент музей-заповедник находится на первом этапе снятия ограничений. Ввиду чего для посетителей открыты лишь три парка: Нижний парк с фонтанами и парк Александрия в Петергофе, а также парк Ораниенбаума в Ломоносове. Все они работают ежедневно с 10:00 до 19:00 (вход прекращается за 45 минут до закрытия).

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В целях безопасности и на время пандемии администрация Петергофа решила заменить бумажные билеты на электронные. Приобрести их можно как на сайте музея, так и на входе через специальный терминал. Однако такой формат, как выяснилось, подошел не всем. Оказалось, что не у каждого посетителя есть смартфон, и не все понимают, как пользоваться документом в электронном формате. Поэтому на входах увеличено количество персонала, которые помогают разобраться в нововведениях.

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Несмотря на новшество, за первый день работы парков их посетили 10 тысяч человек. Основной ажиотаж пришелся на 4 июля — 15 тысяч посетителей. Спад гостей пришелся на будние дни — пять тысяч в понедельник, 5 июля, и 620 человек на первую половину дня вторника, 6 июля.

«Мы же не только сезонные, но и все и от погоды зависим», — отметила Кальницкая.

При этом погода в Петергофе и в Петербурге может отличаться. Перед посещением лучше свериться с прогнозом по районам, поскольку бывает, что в городе идет дождь, а над Петергофом светит солнце.

К слову, в ГМЗ планирует ряд открытий на случай непогоды. 17 июля распахнет свои двери Большой дворец Ораниенбаума.

«Мы посмотрим, как у нас всё пройдет в этом дворце, а потом будем решать, когда откроется Большой дворец в Петергофе и коттедж, — подытожила Кальницкая. — Во дворце и коттедже сложно соблюдать социальную дистанцию».

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