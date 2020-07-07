Токио, , 12:16 — REGNUM Японская компания Lexus представила обновленный Lexus LS. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Новинка получила минимальные изменения в экстерьере, но при этом стала быстрее и комфортнее. Автопроизводитель снабдил модель обновленными фарами, другим бампером, а также иной радиаторной решеткой. Последняя еще и получила сенсорную систему полуавтономного управления.

Внутри Lexus LS появилась новая мультимедийная система с сенсорным дисплеем на 12,3 дюйма. Система мультимедиа поддерживает приложения Apple CarPlay и Android Auto.

Комфортнее модель стала за счет перенастройки подвески Adaptive Variable Suspension. А скорость была увеличена за счет обновленной коробки передач гибридной модификации Lexus LS.

На японском авторынке обновленная флагманская модель японского бренда появится до конца 2020 года.

Ранее стало известно, что компания Lexus запатентовала в Канаде и США версию седана IS с восьмицилиндровым двигателем.

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