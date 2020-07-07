Каменск-Уральский, Свердловская область, , 12:08 — REGNUM В Свердловской области молодожёнам не нужно страдать из-за отсутствия возможности отпраздновать сейчас свадьбу в кафе. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Одна из жительниц Каменска-Уральского попросила главу региона разрешить её младшей сестре отметить свадьбу в кафе. По её словам, девушка мучается и рыдает из-за того, что это запрещено.

Куйвашев со своей стороны отметил, что свадьба — это хорошо, и он очень рад за сестру. Но напомнил про другую свадьбу, после которой многие участники праздника оказались заражены коронавирусом, а силовики завели уголовное дело.

Глава региона предложил пока провести регистрацию брака в ЗАГСе. А когда ситуация в плане распространения коронавируса улучшится, можно будет подумать и о свадьбе в кафе.

«Обязательно передайте ей и жениху мои искренние поздравления», — говорится в сообщении.