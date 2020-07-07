Иркутск, , 12:12 — REGNUM Зоопарки и зоогалереи в Иркутской области вновь открылись для посетителей. Соответствующие изменения врио губернатора региона Игорь Кобзев внёс в указ о введении режима повышенной готовности.

Входить на территорию зоопарков разрешено группам не более пяти человек, все посетители должны быть в масках. Гостям необходимо соблюдать санитарную дистанцию, владельцам парка — регулярно обрабатывать территорию и выдавать посетителям антисептики.

Иркутский зоосад открылся 5 июня, решение об открытии принято и в Иркутской зоогалерее. Как сообщало ИА REGNUM, эти и другие учреждения в области несколько месяцев не работали в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.