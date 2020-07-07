Чита, , 12:07 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 7 июля оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса составляет 3480 человек, причём 39 из них добавились только за последние сутки.

Из медицинских учреждений выписаны 2422 пациентов, переболевших COVID-1 (93 за последние сутки). Новых летальных случаев не зарегистрировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в борьбе с коронавирусом Забайкалью помогают бригады московских медиков и развёрнутый под Читой военно-полевой госпиталь.

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