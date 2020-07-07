Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Все пять случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, которые были выявлены в течении последних суток в Грузии, связаны с посещением других стран. Об этом 7 июля рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Все пять новых случаев завезенные. Отсюда три являются водителями грузового автомобиля, остальные два — прибывшие (из-за границы, прим. — ИА REGNUM) обычные граждане», — сказала Эзугбая.

Она добавила, что все, у кого выявили коронавирус, находились на карантине.

Напомним, по данным на 7 июля в Грузии выявили пять случаев заражения SARS-CoV-2, и общее их количество в стране достигло 958. В 87% случаях коронавирус был побежден пациентами.

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