Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Мэр Иркутска Руслан Болотов и иркутяне поздравили новосибирцев с присвоением Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести». Поздравительная телеграмма пришла в мэрию муниципалитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Героический подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти россиян как пример мужества и безграничной преданности Родине. Высокий статус был дан двадцати городам — тем, чей вклад в Великую Победу был особенно значимым. В их числе Новосибирск и Иркутск, — говорится в телеграмме. — Присвоение почётного статуса отмечается заслуги города в истории страны и устанавливает высокую планку будущих достижений во всех сферах деятельности. Убеждён, для молодого поколения горожан самоотверженный подвиг ветеранов и тружеников тыла будет служить нравственным ориентиром на жизненном пути».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителям Новосибирской области предстоит выбрать, где разместится памятная стела «Город трудовой доблести».

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