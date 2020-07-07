Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области продлили экстренное предупреждение из-за аномальной жары, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 7 июля.

Сильная жара пока не собирается покидать Ростовскую область. Так, в дневные часы 8 июля столбики уличных термометров на Дону поднимутся до +41 градуса. В связи с этим спасатели призывают жителей региона избегать длительного пребывания на солнце и прислушиваться к своему самочувствию.

ИА REGNUM напоминает, в Ростовской области ранее штормовое предупреждение распространялось на период с 5 по 7 июля. В эти дни на Дону установилась аномальная жара — в дневные часы воздух прогревается до +41 градуса.

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