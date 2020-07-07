Киев, 7 июля 2020, 12:02 — REGNUM За минувшие сутки в составе вооруженных сил Украины (ВСУ) было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщает пресс-центр командования медицинских сил ВСУ на своей странице в соцсети Twitter.
«За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев (заражения коронавирусом)», — говорится в сообщении.
Также указывается, что все заразившиеся находятся на лечении в домашних условиях под медицинским наблюдением и что состояние их здоровья в настоящее время оценивается как удовлетворительное.
Кроме этого, сообщается, что на данный момент в ВСУ 168 заразившихся SARS-CoV-2, 383 пациента вылечились от COVID-19 при пяти летальных исходах.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Украины было выявлено 564 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.