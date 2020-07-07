Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Абитуриенты с так называемых «оккупированных территорий» Абхазии и Южной Осетии будут зачислены в вузы Грузии без экзаменов, а их обучение в выбранном вузе профинансирует государство. Соответствующее решение приняло правительство Грузии.

По информации пресс-службы правительства, данное решение коснется всех тех абитуриентов, которые последние два года учились в общеобразовательных школах Абхазии и Южной Осетии и получили документ о полном общем образовании, который признан действительным в порядке, установленном министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Это решение также коснется грузиноязычного населения, проживающего на территории Азербайджана.

Напомним, что единые национальные экзамены начались в Грузии 6 июля и продлятся до 25 июля.