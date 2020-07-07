Каир, , 11:58 — REGNUM Египетские спецслужбы задержали женщину, имеющую большую аудиторию в популярном ресурсе для создания и распространения коротких мобильных клипов TikTok. Об этом передает BBC Africa.

По информации корреспондента телерадиокомпании, Хадир аль-Хади предъявили обвинения в размещении «непристойных видеороликов» в интернете. В TikTok она в основном опубликовала видеоролики о себе, а также видео, где она подпевала известным египетским артистам.

Несколько других жительниц Египта, а также несколько мужчин были арестованы в стране последние недели по обвинению в «подстрекательстве к разврату».

По словам журналистов, ранее в генеральной прокуратуре Египта заявили о намерении «патрулировать» интернет, «как будто это одна из границ страны».