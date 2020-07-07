Москва, , 11:57 — REGNUM Число пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось в России на 9551 человека за сутки 6 июля. Об этом информирует 7 июля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала эпидемии выздоровели 463 880 человек. Днём ранее были выписаны 3579 пациентов.

У 6368 человек вирус выявили за последние сутки, таким образом, число выздоровевших значительно превысило число заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в России до 694 230. За сутки было зафиксировано 198 смертельных случаев, всего скончались 10 494 пациента с коронавирусом нового типа.