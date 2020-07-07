Пермь, , 11:51 — REGNUM В Пермском края до 10 сентября в лесах объявлен особый противопожарный режим. Такие меры принимаются с наступлением летней сухой и теплой погоды, повышением потенциальной опасности быстрого распространения огня в лесных массивах, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Согласно прогнозу ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, на территории региона ожидается длительный жаркий период. На неделе (с 7 июля) средняя температура воздуха превысит норму. Самым жарким днем с 2016 года может стать 10 июля. В течение 8−10 июля максимальная температура превысит +30°С. при этом количество осадков прогнозируется меньше нормы.

По данным краевого минприроды, на территории региона в 2020 году с начала пожароопасного сезона зафиксирован 21 лесной пожар, огонь уничтожил 44,9 га.

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