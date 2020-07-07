Казань, , 12:13 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов 6 июля подписал указ о создании в республике комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Комиссия будет координировать деятельность и организовывать взаимодействие властей Татарии с федеральными органами власти, определять проблемные вопросы сохранения и развития языка, а также вырабатывать возможные подходы к их разрешению. Кроме этого, созданная комиссия начнет заниматься изучением особенностей сохранения и развития татарского языка за пределами региона и подготовит предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере языкового общения.

В состав комиссии вошли 35 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Татарии для производства кукол, говорящих на татарском языке выделили из республиканского бюджета 6,7 млн рублей.

Читайте также: В детсады Татарии поступили куклы, говорящие на татарском языке