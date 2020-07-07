Владикавказ, , 11:50 — REGNUM В Северной Осетии при строительстве противотуберкулезного диспансера похищено 25 млн рублей. По данному факту, установленному сотрудниками МВД по СКФО и Росфинмониторинга по СКФО, возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал руководитель одной из компаний, сообщили ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе главного управления МВД по СКФО.

Стало известно, что контракт с подозреваемым на выполнение работ по проектированию и изготовлению документации для строительства противотуберкулезного диспансера был заключен в 2018 году. Его сумма составила 25 млн рублей.

Однако глава проектной компании, не выполнив контракта, внес в акт приемки выполненных работ недостоверные сведения о выполнении его в полном объеме и получил полученное денежное вознаграждение. Деньги были выведены на счета различных юридических лиц и индивидуальных предпрпнимателей и обналичены. Сумма похищенного составила 25 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств. Злоумышленник отпущен под подписку о невыезде.