Улан-Удэ, , 11:49 — REGNUM На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 7 июля по юго-западу и югу, 8 июля местами по республике ожидаются сильные дожди, грозы, ливни и град.

Ветер усилится до 20−24 метров в секунду. При этом местами по республике 7−9 июля сохраняется чрезвычайно пожароопасная погода — 5 класс.

В связи с этим жителям республики рекомендовали соблюдать осторожность, избегать во время шторма рекламные щиты, деревья и оставаться по возможности дома.

«В неустойчивую погоду откажитесь от выходов на водоемы, туристические маршруты и горные походы. Не оставляйте детей без присмотра!», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки пожарные и сотрудники лесной охраны в Бурятии вели работы по тушению 25 лесных пожаров на территории 12 районов. Пройденная огнём площадь превысила 1,3 тыс. га.

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