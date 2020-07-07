Калуга, , 12:26 — REGNUM 47 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Калужской области за последние сутки, сообщает 7 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 413 положительных тестов. 2 тыс. 242 человека находятся на лечении, 4 тыс. 123 человека выздоровели, 48 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (582), в Обнинске (370), в Боровском районе (285), Малоярославецком районе (163), в Жуковском районе (152) и в Козельском районе (100).

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