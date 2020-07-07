Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Последняя версия эмулятора Ryujinx, предназначенного для запуска игр портативной консоли Nintendo Switch на ПК, выглядит гораздо лучше предыдущих. Об этом 7 июля сообщил портал DSOGaming.

Редакция издания заявила, что, по её мнению, новый Ryujinx «выглядит потрясающе». В этой версии разработчики реализовали технологию Zero-Configuration Resolution Scaling (можно перевести как «масштабирование с разрешением нулевой конфигурации»).

Благодаря этому большинство игр Nintendo Switch, запущенных на ПК при помощи эмулятора, показывают хорошие результаты в плане графики. Создатели программы выложили в сеть скриншоты, чтобы геймеры могли оценить их усилия.

В апреле 2020 года Ryujinx получил поддержку четырёх игр Nintendo Switch: Yoshi’s Crafted World, Pokemon Sword, Astral Chain и Super Smash Bros. Ultimate. Пока компания Nintendo не предъявила претензии разработчикам эмулятора.

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