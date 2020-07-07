Иркутск, , 11:45 — REGNUM Несмотря на то, что в Иркутской области ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, власти региона пошли на карантинные послабления, разрешив при определённых условиях работать туристическому бизнесу. Теперь в правительстве Приангарья решили, что в местах отдыха должны быть организованы медицинские пункты. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает оперативный штаб региона.

Массовое скопление туристов сейчас наблюдается на Ольхоне и побережье Байкала. По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в Хужире и в Еланцах работают медицинские бригады, развернуты койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, определены пути эвакуации тяжелых больных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 7 июля общее число носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 9225 человек, причём 240 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертей, но случаев выявления COVID-19 среди туристов не зафиксировано.

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