Кемерово, , 11:42 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 7 июля, за прошедшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 55 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Междуреченск — 29, Кемерово — 15, Белово — два, Анжеро-Судженск — один, Калтан — один, Беловский МР — один», — уточняется в оперативном сообщении. Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 2134 пациента с коронавирусом, 953 человека выздоровели, 12 скончались. Медицинскую помощь получают 1169 пациентов с коронавирусом; в стационарах, обсерваторах и дома — 8119 человек.