Москва, , 11:42 — REGNUM Осенью вероятен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако пока невозможно спрогнозировать, насколько интенсивной будет вторая волна. Об этом заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

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«По оценке ВОЗ, заболеваемость COVID-19 будет продолжаться и осенью. Невозможно предсказать, будет ли это новая волна или это будут лишь отдельные всплески», — сказал в интервью « Российской газете » Малеев.

Ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения, академик добавил, что на сегодняшний день невозможно определить особенности кривой линии, которая определяет предстоящую заболеваемость.

«Заболеваемость будет, но неясно в какой форме она будет представлена», — подчеркнул эксперт.

Малеев добавил, что это будет зависеть от многих факторов — от иммунной прослойки у населения, организации карантинных мер и соблюдения ограничительных меропрятий, а также от объёма и эффективности тестирования.

«Возможно и от погодных условий в предстоящий сезон», — считает академик РАН.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что специалисты Всемирной организации здравоохранения не могут с уверенностью говорить о предстоящей второй волне пандемии коронавируса. Предположения о том, что новая волна пандемии может начаться со сменой сезона, представитель ВОЗ назвал спекуляциями, отметив, что «всегда трудно точно прогнозировать, как будет развиваться ситуация с новым вирусом».

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