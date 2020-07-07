Самара, , 11:42 — REGNUM 102 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Самаре (57 фактов заражения). Еще 17 инфицированных выявили в Тольятти, а девять — в Сызрани. В Сергиевском районе было выявлено — шесть инфицированных, а в Новокуйбышевске и в Ставропольском районе — по три. И по одному факту заражения в Октябрьске, Жигулевске, г. Отрадный, а также в Красноярском, Кинель-Черкасском, Волжском и Приволжском районах.

Таким образом, в регионе выявили 5501 факт заражения коронавирусной инфекцией. При этом справились с ней 3191 человека, а 58 пациентов с COVID-19 — скончались (за минувшие сутки смертей пациентов с этой болезнью не зарегистрировано). На учете у врачей стоят 462 человека.

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