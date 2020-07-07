Петрозаводск, , 11:42 — REGNUM В Республике Карелия отмечен суточный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией— 50 человек, в то время как накануне их было 17. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 1581 инфицированных. Об этом 7 июля заявил глава региона Артур Парфенчиков.

В числе новых подтвержденных случаев коронавируса больше половины, 31 человек, выявлены в Петрозаводске, два человека — в поселке Мелиоративный и деревне Ялгуба-1 Прионежского района, еще два в поселке Колово Пудожского района. Пять в Медвежьегорском районе, из них четыре в самом райцентре и один в деревне Покровское. По три человека в Костомукше, в поселке Боровом Калевальского района, один в Суоярви, два в Лахденпохском районе — в райцентре и в поселке Элинсенваара и один в Сегеже.

«Мы видим, что у нас сохраняется волнообразное распространение инфекции. Два дня подряд было по 15, 17 новых случаев и сегодня опять рост. Во многом это как раз те, кто контактировал с ранее заболевшими, много семейных очагов. Замечу, что по-прежнему очень много выявляется случаев инфекции без проявления каких-либо симптомов — таких почти половина от инфицированных», — отметил Парфенчиков.

К сегодняшнему дню смогли вылечиться 802 жителя, в том числе 37 — за прошедшие сутки.

С начала пандемии в Карелии проведено 85 619 исследований, из которых 781 за прошедшие сутки. 955 человек находятся на карантине, за сутки их количество увеличилось на 84 человека еще 23 человека находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в республике продолжает фиксироваться рост числа пациентов с внебольничной пневмонией — 820 человек, из которых девять за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 63 умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии до восьми человек возросло число жертв COVID-19