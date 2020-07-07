Нижний Новгород, , 11:35 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 7 июля выявили 198 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 19 024 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего выздоровели 12 700 жителей области, таким образом более 66,75% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. За последние сутки выписаны 340 человек. 251 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки скончались трое жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число выявленных за сутки новых случаев заражения в Нижегородской области держалось выше 200. Так, максимальный показатель за последние три недели варьировался от 203 до 238 новых случаев в сутки.

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