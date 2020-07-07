Черкесск, , 11:34 — REGNUM В Карачаево-Черкесии приступили ко второму этапу снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 июля объявил в своем Instagram глава республики Рашид Темрезов.

Он подчеркнул, что второй этап «преимущественно касается экономики республики» и связан с открытием предприятий торговли непродовольственными товарами, площадь которых не превышает 800 кв. метров, а также предприятий уличной торговли.

По словам Темрезова, всем разрешенным объектам можно работать только с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическому режиму.

При этом, как подчеркнул глава Карачаево-Черкесии, все жители региона обязаны соблюдать введенные ранее ограничительные меры, в том числе по ношению масок в общественных местах и в транспорте.

«По-прежнему запрещены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, сохраняется режим самоизоляции для наших старших, также необходимо воздерживаться от массовых семейных мероприятий», — написал Темрезов.

По данным федерального оперативного штаба на 7 июля, в Карачаево-Черкесии заразились коронавирусом 3882 человека, выздоровели 2002 пациента, скончались — 15 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карачаево-Черкесии смягчили введенные из-за пандемии ограничения