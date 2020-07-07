Новосибирск, , 11:34 — REGNUM В Новосибирской области в детскую больницу госпитализирован 51 ребёнок с подозрением на заражение коронавирусом, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Взрослых пациентов с коронавирусом и с подозрением на заражение в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 481. В районные больницы госпитализированы 697 пациентов. Всего в регионе проведено 229 236 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 937 новосибирцев, 27 005 человек сняты с меднаблюдения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в Новосибирской области официально зарегистрировано 6 724 случаев заражения коронавирусом (в том числе 397 детей), 4 300 пациентов выписаны 120 человек скончались.

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