Астрахань, , 11:33 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 7 июля подтверждено 35 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 2980 человек.

В регионе у 120 тыс. 963 человек взяли 129 тыс. 803 анализа на коронавирусную инфекцию. 10 тыс. 91 контактное лицо было снято с учёта.

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