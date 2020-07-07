Кызыл, , 11:33 — REGNUM В Туве 6 июня прошёл самый массовый экзамен по русскому языку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики, ЕГЭ в этот день сдали 1051 выпускник.

Были открыты 24 пункта проведения экзаменов, на которых усилили санитарный контроль. В аудиториях провели дезинфекцию, у участников на входе проверяли температуру, рассаживали их с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.

«Экзамен прошёл в штатном режиме. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июля 2020 года», — отметил руководитель Регионального центра обработки информации Согун-оол Кыргыс.

Отмечается, что ЕГЭ по русскому языку проводится в два дня. Оставшиеся выпускники сдали экзамен 7 июля.

Читайте также: ЕГЭ по русскому языку сдают пять тысяч выпускников в Бурятии