Екатеринбург, , 11:35 — REGNUM В Симферополе экстренно сел пассажирский лайнер. Рейс вылетел из Екатеринбурга, пишут СМИ.

На борту авиарейса было около 200 человек. Самолёт совершил экстренную посадку, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, в кабине пилотов отказала электроника, что и стало причиной аварийной посадки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2020 года из-за тумана в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) задержали посадку и отправку нескольких самолётов.

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