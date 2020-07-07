Москва, , 11:45 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении лидера преступной группы, поставлявшей кокаин в Россию из Доминиканской Республики, завершено Министерством внутренних дел. Об этом заявила 7 июля официальный представитель министерства Ирина Волк.

Предполагаемый организатор международной группировки обвиняется в незаконном изготовлении и контрабанде наркотических средств по статьям 228.1 и 229.1 УК РФ. По данным следствия, в 2016 — 2018 годах обвиняемый и его сообщники поставляли кокаин из Доминиканы в Россию через страны Евросоюза, Украину и Белоруссию.

В составе группы действовали организатор, курьеры, сбытчики и лица, подбиравшие персонал. Курьеры, выдавая себя за туристов, доставляли из Доминиканы наркотик, растворенный в спиртосодержащей жидкости и разлитый по бутылкам из-под рома. Затем запрещённое вещество извлекали и продавали в Москве и Подмосковье.

Три курьера были задержаны в 2017 году в Германии, ещё двух членов группы задержали в 2018 году на украинско-белорусской границе. Все они уже осуждены.

Двух сбытчиков и предполагаемого лидера задержали также в 2018 году. Уголовное дело в отношении организатора направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу, уточнила Волк.

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