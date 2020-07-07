Астрахань, , 11:30 — REGNUM В Астраханской области 7 июля подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3773 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 606 человек. За весь период 2980 человек выздоровели и были выписаны, 35 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2620 человек, 10 тыс. 91 человек снят с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,13.

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