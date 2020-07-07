Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Компания Sony подняла цену на видеоигру Horizon Zero Dawn’s из-за того, что пользователи стали злоупотреблять технологией VPN (позволяет обеспечить сетевое соединение поверх другой сети). Об этом 7 июля сообщил портал DSOGaming.

Геймеры, используя VPN, стали покупать игру в других регионах мира, где в магазинах и сервисах она продаётся по меньшей цене. Геймеры заметили, что сейчас Horizon Zero Dawn подорожала, например, в Великобритании цена предзаказа выросла на 20%. Релиз ПК-версии игры запланирован на 7 августа 2020 года.

Стоит отметить, что сервис Steam запрещает своим пользователям пользоваться VPN, и в случае нарушений они могут столкнуться с блокировкой аккаунта. Сейчас в ЕС идёт судебное разбирательство по поводу того, что компания Valve и некоторые издатели видеоигр используют геоблокировку, которая не позволяет геймерам использовать код для получения игры в другом регионе. Власти ЕС считают это нарушением антимонопольных правил.

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