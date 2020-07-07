Нью-Дели, , 11:29 — REGNUM Частную больницу в городе Мирут в индийском штате Уттар Прадеш закрыли после скандала с продажей отрицательных тестов на коронавирус, сообщает The Indian Express.

Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью клиники после публикации в сети видеоролика, на котором якобы сотрудник больницы предлагает заплатить 2,5 тыс. рупий (2404 рубля) за отрицательный тест на коронавирус.

Жителям Индии необходимо иметь соответствующую справку для пересечения границы штатов. На скандальном видеоролике слышно, как сотрудник клиники обещает, что на справке будет стоять печать одной из двух государственных больниц Мирута.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июля в Индии выявили 719 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 22 тыс. за минувшие сутки. Индия занимает третье место после США и Бразилии по этому показателю.

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