Красногорск, , 11:28 — REGNUM Московская область опустилась со второго на восьмое место по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные 7 июля приводит оперативный штаб, передает корреспондент ИА REGNUM.

За сутки в Подмосковье выявили 177 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее было зафиксировано 292 случая. Таким образом, с начала пандемии в регионе выявлено 59 522 заболевших COVID-19. 39 191 человек выздоровел, 965 человек скончались.

В тройке лидеров по числу новых заражений на 7 июля — Москва (629 случаев), Ханты-Мансийский округ (283 случая), Санкт-Петербург (278 случаев).