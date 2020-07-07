Москва, , 11:28 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 629 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщили в московском оперштабе.

«Уже неделю число новых заболевших держится на низком уровне около 600», — говорится в информации.

По подсчётам штаба, за две недели число новых выявленных случаев сократилось на 41,8%.

Всего в Москве выявили 226 174 случаев заражения коронавирусом с начала распространения.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская область потеряла традиционное второе место в ежедневной статистике по выявленным случаям заражения коронавирусом.